Елегантна альтернатива пальто: стилісти підібрали 4 модні образи з кейпом на осінь-зиму-2023-2024

Вільне пальто під назвою кейп, яке в собі елементи мантії і пончо, стало надзвичайно популярним восени-взимку 2023-2024. На подіумах колекцій сезону осінь-зима 2023-2024 можна помітити велику кількість як коротких так і довгих кейпів.

Про це пише Радіотрек.

Варто зазначити, що у давньому Римі кейпи символізували багатство і владу, і вже пізніше вони стали популярними серед королівських осіб у Франції.

Згодом, у 30-х роках минулого століття, кейпи знову стали актуальними після того, як італійська дизайнерка Ельза Скіапареллі представила світові модель кейпа в яскравому рожевому кольорі.

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Інтерес до цього елементу гардеробу періодично відновлюється, так відбувається і нині. Кейпи представлені в колекціях на сезон осінь-зима 2023-2024 у брендів Stella McCartney, Michael Kors Collection, Chloé, Coperni, Prada та Chanel.

Основну колірну палітру кейпів визначають монохромні нейтральні відтінки, включаючи кремовий, мишачо-сірий, темно-синій та чорний.

Нагадаємо, ми вже писали, як обрати стильне пальто на осінь-зиму-2023-2024.

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