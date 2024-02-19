Експерти сказали, для чого додавати лавровий лист у машинку під час прання

Ополіскувач для білизни – важлива складова під час прання у машинці. Він робить білизну м'якою, ароматною. Іноді, у пошуках ідеального рішення, ми звертаємося до сучасних хімічних засобів, забуваючи про прості та перевірені часом методи.

Один з таких методів – це використання лаврового листа для прання білизни, пише santeplusmag.com. Лавровий лист має багато корисних властивостей, які роблять його чудовою альтернативою магазинним ополіскувачам.

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Завдяки лавровому листку білизна буде м'якою та приємною на дотик. Лавровий лист надає білизні легкий, ненав'язливий аромат та допомагає зберегти яскравість кольорів.

Зазначається, що лавровий лист захищає тканини від вицвітання.

Існує два способи використання лаврового листа для прання:

1. Прання з лавровим листом:

Візьміть 5-7 лаврових листів і помістіть їх у мішечок для прання. Завантажте білизну в пральну машину. Додайте мішечок з лавровим листом до барабана. Виберіть відповідний режим прання.

2. Замочування білизни:

Закип'ятіть літр води. Додайте 10-15 лаврових листів і проваріть протягом 3 хвилин. Зніміть з вогню, накрийте кришкою і дайте настоятися 20-30 хвилин. Процідіть відвар і дайте йому охолонути. Замочіть білизну в охололому відварі на 1-2 години. Виперіть білизну як зазвичай.

Порада: Для світлих тканин рекомендується використовувати лавровий лист з обережністю, адже він може трохи змінити їх відтінок. У цьому випадку краще додати 2 столові ложки солі в цикл прання.

Спробуйте використовувати лавровий лист для прання білизни, і ви будете приємно здивовані результатом. Ваша білизна буде м'якою, ароматною, а ви заощадите кошти та збережете довкілля.

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