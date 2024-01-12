Експерти сказали, хто краще ловить мишей і щурів: кіт чи кішка

Коти та кицьки однаково мають здібності до полювання, однак саме кицьки мають розвиненіший хист до ловлі мишей, оскільки у них від природи закладено піклування про потомство.

Як повідомили фахівці з Askmycats, загалом, кішки кращі мисливці за котів. Це пов’язано з тим, що самки полюють, щоб прогодувати себе та своїх кошенят, тоді як самці полюють заради розваги.

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Самки також полюють більш часто, ніж самці. Це може бути пов’язано з тим, що вони мають більше обов’язків щодо виховання потомства.

Окрім статі, на мисливські здібності кота також впливають такі фактори, як стерилізація, умови навколишнього середовища та порода.

Стерилізовані коти, як правило, полюють менше, ніж нестерилізовані. Це може бути пов’язано з тим, що стерилізовані коти не відчувають потреби в розмноженні.

Умови навколишнього середовища також можуть впливати на мисливські здібності кота. Коти, які живуть у сільській місцевості, де є багато здобичі, як правило, полюють частіше, ніж коти, які живуть у місті.

Нарешті, порода кота також може впливати на його мисливські здібності. Деякі породи котів, такі як абіссінські, мейн-куни, сіамські, відомі своїми хорошими мисливськими навичками.

Якщо ви шукаєте кота, який допоможе вам позбутися мишей, самка буде найкращим вибором. Самки більш схильні до полювання та вбивають свою здобич, що може допомогти вам позбутися мишей.

Якого кота взяти, щоб позбутися мишей?

Якщо ви хочете позбутися мишей, для цієї роботи підійде будь-яка кішка. Але перш ніж вибрати, ви повинні знати, що самки кращі мисливці, які вбивають свою здобич, а коти – залишають здобич живою.

Породи котів, які краще ловлять мишей

Фахівці зазначають, що найкращими мисливцями будуть сіамські коти, мейн-куни, бобтейли, шартрези, менкси, американські короткошерсті, сибірські.

Раніше фахівці назвали речі, які ненавидять коти, тож власникам пухнастих треба знати про це, аби не дратувати тварину.

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