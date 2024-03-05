Експерти розповіли, с

За орхідеями може бути складно доглядати, оскільки квіти люблять сухі умови й потребують меншої кількості води, ніж інші тропічні рослини. Власники орхідей часто роблять поширену помилку, а саме роблять ґрунт занадто вологим.

В орхідей ніжне коріння, і коли їхній ґрунт сильно вологий, вони зазнають кореневої гнилі. Коріння стає чорним і зрештою гине, повідомляє Express.co.uk.

Замочування є хорошим варіантом, а також полив зверху, якщо вода не потрапляє в крону рослини. Зокрема, можна замочити орхідею в контейнері на 20 хвилин, трохи нижче крони.

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Робіть це кожного разу, коли середовище висихає. Ви також можете подивитися на корені – якщо вони сріблясті, а не зелені, а середовище сухе, настав час поливати.

Якщо коріння гнило, це також може бути пов’язано з труднощами в поглинанні орхідеєю води. Якщо за ним доглядатимете, рослина відростить більше коренів і повільно відновлюватиметься.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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