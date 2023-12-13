Експерти розповіли, як легко позбутися плісняви у ванній всього за 10 хвилин

З часом через підвищену вологість у ванній кімнаті може виникати пліснява. Професійна прибиральниця сказала, що одна з найбільших помилок – використовувати відбілювач, щоб позбутися цвілі.

Ліза майже десять років займається клінінгом і є засновником компанії CleanHappyCo, яка займається прибиранням житлових приміщень. За її словами, відбілювач діятиме лише як "пластир", і цвіль повертається набагато сильніше, ніж раніше, повідомляє Express.co.uk.

Однак існує натуральний і набагато кращий розчин для очищення душу від цвілі, яким є перекис водню. Візьміть трохи перекису водню, повністю просочіть область і дайте постояти принаймні 10 хвилин.

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Якщо ви маєте справу з вертикальними поверхнями, використовуйте пляшку з розпилювачем і продовжуйте розпилювати протягом 10 хвилин, щоб не висохло. Перекис водню набагато успішніше позбавляє від цвілі з душових кабін.

Єдиним недоліком є ​​те, що ви не зможете видалити цвіль з ущільнення душової кабіни, від якої буде надзвичайно важко позбутися, коли вона там виросла. Найкращий спосіб позбутися цвілі в цій частині душової – вжити заходів, щоб цвіль туди ніколи не потрапила

Переконайтеся, що ви використовуєте витяжний вентилятор або тримаєте вікно відкритим, щоб добре провітрювати приміщення.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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