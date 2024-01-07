Експерти розповіли, як швидко позбутися неприємного запаху у пральній машинці

Неприємні запахи всередині пральної машини можуть бути спричинені пліснявою, грибком і навіть накопиченням бактерій. Вони можуть поширюватися на чисту білизну, якщо прилад не чистити належним чином.

На щастя, пральні машини можна очистити, що повинно усунути запах і подовжити термін служби побутової техніки. Про це повідомляє Express.co.uk.

Замість агресивних хімічних засобів, експерти радять видалити неприємні запахи з пральних машин за допомогою кристалів соди. Запустіть машину на гарячий цикл із 500 г кристалів соди та однією чашкою білого оцту, поміщеними у барабан.

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Це позбавить від усіх запахів, повністю обробить машину, щоб знищити будь-які бактерії. Прання матиме свіжий запах, а машина матиме довший термін служби.

Кристали соди пом’якшують воду, тому вони чудово очищають пральні машини. Чим м’якша вода, тим менше миючого засобу потрібно використовувати.

Кристали соди також допомагають усунути вапняний наліт або накопичення миючого засобу в пральних машинах. Найголовніше, кристали соди повинні дезодорувати машину, усуваючи будь-які неприємні запахи.

Нагадаємо, ми розповіли, як позбутися неприємного запаху в приміщенні.

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