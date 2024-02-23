Експерти розкрили секрети стрункості японок

Японки відомі своїми бездоганними фігурами, які вони зберігають протягом усього життя. Їхня стрункість не є результатом жорстких дієт чи виснажливих тренувань, а радше способом життя, який вони ведуть.

Як повідомляє Wprost, японки не дотримуються жорстких дієт, але їдять все помірно. Вони не ставлять собі заборон, але й не переїдають. Їх принцип – їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Вони їдять повільно і ретельно пережовують їжу, насолоджуючись кожним шматочком. Це дає їм відчуття ситості й допомагає уникнути переїдання.Японки використовують маленький посуд, щоб контролювати порції. Їхні тарілки зазвичай набагато менші, ніж у західних країнах, що допомагає їм їсти менше.

2. Здоровий сніданок:

Японки ніколи не пропускають сніданок, який дає їм енергію на весь день. Їхній сніданок зазвичай складається з супів, омлетів, риби, відвареного рису зі спеціями. Сніданок дає їм відчуття ситості і допомагає їм не переїдати протягом дня.

3. Зелений чай:

Японки п'ють багато зеленого чаю, який допомагає їм підтримувати здорову вагу. Зелений чай багатий теїном, дубильними речовинами та поліфенолами, які покращують роботу кишечника, прискорюють спалювання жиру та борються з вільними радикалами. Японки п'ють зелений чай протягом дня, як гарячий, так і холодний.

4. Здорова їжа:

Раціон японок багатий на овочі, фрукти та рибу. Ці продукти багаті на клітковину, вітаміни та мінерали, які необхідні для здоров'я та краси. Вони їдять мало м'яса і віддають перевагу продуктам, багатим на білок, таким як тофу, соєві боби, яйця. Японки готують їжу на пару або запікають, щоб зберегти поживні речовини.

5. Фізична активність:

Японки ведуть активний спосіб життя. Їзда на велосипеді, ходьба, заняття спортом – все це є частиною їхнього повсякденного життя.Вони не ставлять перед собою мету схуднути за допомогою спорту, а радше роблять це для того, щоб бути здоровими та енергійними.

Ці прості правила допоможуть вам зберегти струнку фігуру та покращити загальне самопочуття.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, ми вже писали, як швидко схуднути.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!