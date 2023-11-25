Експерти підказали, як просто уникнути плісняви у квартирі

Коли погода стає холоднішою, багато домогосподарств можуть зіткнутися з пліснявою. Цвіль і вогкість у будинку виникають через надлишок вологи в повітрі, якому немає куди вийти.

Це може статися при сушінні білизни без вентиляції, прийнятті гарячого душу без вентиляції, а також при приготуванні їжі. Експерти підказали, як уникнути плісняви взимку, повідомляє Express.co.uk.

Вікна та підвіконня також можуть бути схильні до утворення цвілі. Це може бути особливо погано в холодні місяці, якщо увімкнені радіатори, а на вікнах утворюється конденсат.

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Щоб уникнути цвілі, експерти порекомендували застосувати кілька "простих рішень" у всьому будинку, зокрема підтримувати вентиляцію. Навіть у холодні місяці намагайтеся тримати вікно у ванній кімнаті відкритим принаймні 10-15 хвилин після душу або ванни.

Це швидко позбавить від зайвої вологи, запобігаючи накопиченню цвілі. Якщо у вас повторюється проблема з пліснявою в одному конкретному місці, це може бути тому, що рівень вологості занадто високий.

У боротьбі з пліснявою експерт порекомендував пам’ятати "золоте правило" – чим швидше її лікувати, тим краще. Якщо цвіль залишиться, вона дуже швидко погіршиться, тому ніколи не ігноруйте проблему.

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