Експерти підказали, як зберігати гриби, щоб вони не вкривалися слизом та залишалися свіжими

Гриби є популярною та поживною їжею. Вони також наповнені корисними речовинами, включаючи вітаміни групи В і клітковину.

Однак коли справа доходить до зберігання, гриби часто набувають неапетитної слизької текстури після перебування в холодильнику. Експерти пояснили, як правильно зберігати гриби, щоб вони лишалися свіжими, повідомляє Express.co.uk.

Гриби мають структуру, подібну до губки, і досить легко вбирають вологу, тому їх складніше зберігати, ніж інші продукти. Зберігання у пластиковій упаковці може призвести до того, що вони вберуть багато вологи.

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Вийміть гриби з пластикового контейнера та перекладіть на паперовий рушник. Не мийте їх, оскільки це призведе до збільшення вологи.

Дайте грибам висохнути приблизно 15 хвилин. Після цього помістіть їх у коричневий паперовий пакет.

Коричневий папір вбере будь-який надлишок вологи та дозволить повітрю циркулювати, зберігаючи гриби сухими та свіжими до 10 днів.

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