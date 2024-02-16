Експерти підказали дешевий спосіб позбутися мишей, не вбиваючи їх

Миші завжди шукають тепло та їжу, і наші домівки стають для них ласим шматочком. Ці маленькі гризуни можуть завдати шкоди майну та переносити хвороби.

Ви можете захистити свій дім від мишей без жорстоких методів. Для цього потрібно використати сталеву вату, яка коштує до 100 гривень.

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Ознаки наявності мишей в будинку:

Шум за стінами або плінтусами

Крихти та залишки їжі в несподіваних місцях

Погризені харчові обгортки

Чорний послід в місцях, де шмигають миші

Як позбутися мишей за допомогою сталевої вати:

Розмотайте моток вати, використовуючи садові рукавиці. Шматки вати запхніть в щілини біля труб, дверей, вікон, між приладами та шафами. Миші не люблять жорстку текстуру сталевої вати та її гострі краї. Закладіть ватою усі тріщини та щілини, щоб миші не могли проникнути в будинок.

Раніше ми повідомляли про причини, чому миші проникають у ваш будинок, і як їх зупинити.

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