Експерти поділилися, як правильно поливати кімнатні рослини та захистити їх від кореневої гнилі

Однією з найпоширеніших помилок власників рослин є надмірний полив. Це не тільки створює шлях для гниття, але також пошкоджує дрібне коріння.

На щастя, експерти в садівництві стверджують, що таких проблем можна легко уникнути, якщо забезпечити рослину так необхідною вологою через кубики льоду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Додавання кількох кубиків ґрунту для кімнатних рослин може забезпечити належне зволоження шляхом повільного та стабільного танення. Забезпечення рослин вологою таким чином дає ґрунту широку можливість поглинати необхідну воду.

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Садівники відзначають, що використання крижинок економить час і дозволяє уникнути будь-яких витоків води. Це безпечний спосіб запобігти надмірному зволоженню, зупиняючи надлишок води, що збирається навколо коренів.

Щоб рослини не піддалися будь-якій формі хвороби, не менш важливо діяти швидко, перш ніж інфекція стане смертельною.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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