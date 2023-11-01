Експерти відповіли, чи справді мороз шкідливий для волосся

Деякі жінки зимою розпускають своє волосся і не носять шапки, бажаючи зберегти зачіску. Інші ховають шевелюру під шапками та через страх, що холод може пошкодити волосся. Ми підкажемо, чому важливо носити головний убір у зимовий період.

Про це пише Ukr.media.

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Фахівці стверджують, що носити шапку на вулиці необхідно для захисту від переохолодження, оскільки відсутність головного убору підвищує ризик застуди. Це важливо, оскільки будь-які захворювання негативно впливають на стан волосся і можуть спричинити його втрату. Негативні наслідки можуть проявитися через кілька місяців. Отже, дозволено розпускати волосся, але головне - забезпечити тепло голові.

Важливо пам'ятати, що навіть якщо кінчики волосся виглядають сухими та ламкими, це не завжди є результатом впливу зовнішніх температур. Холодна погода впливає не на кінці волосся, а на шкіру голови.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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