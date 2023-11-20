Експерти пояснили, чому не можна виливати в раковину олію з консерви тунця

Олія з консервованого тунця – це не просто зайвий продукт, який можна викинути в раковину. Вона може завдати шкоди навколишньому середовищу, а також забити каналізацію.

Олія з консервованого тунця, як і будь-яка інша рослинна олія, не підлягає перероблюванню. При контакті з холодною водою вона "замерзає" і забиває труби. Це може призвести до засмічення каналізації, неприємного запаху і навіть потребі в застосуванні шкідливих хімікатів для прочищення труб, пише Sante Plus.

Щоб правильно утилізувати олію з консервованого тунця, її потрібно злити в пляшку з іншими кулінарними оліями, які ви хочете утилізувати. Потім пляшку з олією потрібно відправити до спеціалізованого центру збору.

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Окрім того, олію з консервованого тунця можна використовувати в кулінарії. Вона додасть вашим стравам вишуканого та особливого середземноморського смаку. Наприклад, її можна додати в рибальський салат, салат "Цезар", полити смажену картоплю, додати під час приготування паельї або рибних запіканок.

Ось кілька порад щодо використання олії з консервованого тунця в кулінарії:

Додавайте невелику кількість олії, щоб не перебільшити смак морепродуктів.Для більш вираженого смаку тунця можна використовувати оливкову олію.Олію з консервованого тунця можна використовувати як заміну іншим видам олій, наприклад, соняшниковій або кукурудзяній.

Отже, пам’ятайте, що олію з консервованого тунця не можна виливати в раковину. Вона може завдати шкоди навколишньому середовищу та вашій каналізації. Утилізуйте її правильно або використовуйте в кулінарії.

Нагадаємо, що іноді на кухні може з'явитися неприємний запах з раковини, який зазвичай пов'язаний зі застоєм брудної води та розмноженням бактерій. Існує один цікавий спосіб, який може здивувати ефективним результатом.

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