Експерти пояснили, чому не варто змочувати зубну щітку перед тим, як наносити на неї пасту

Спеціалісти у галузі стоматології розповіли про те, як правильно доглядати за своєю ротовою порожниною і чому звичка змочувати зубну щітку перед чищенням зубів може бути невдалою.

Експерти вважають, що "сухе чищення" зубів може бути більш ефективним засобом боротьби з нальотом та зубним каменем.

Згідно з рекомендаціями групи стоматологів, сухе чищення зубів може допомогти краще зберегти здоров'я порожнини рота. Ця методика, яка містить ретельне механічне чищення зубів без змочування щітки, може бути ефективнішою у боротьбі з бактеріями та нальотом.

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Дослідження показують, що щоденне чищення зубів є важливою частиною догляду за зубами. Для забезпечення якісного чищення, стоматологи рекомендують використовувати суху зубну щітку та проводити два проходи: перший - сухими щетинками, другий - з використанням зубної пасти. Важливо також використовувати зубну нитку та ополіскувач із фтором для покращення стану ротової порожнини та профілактики поганого запаху з рота.

Збереження здоров'я зубів важливе з дитинства, і навчання правильному догляду за зубами у молодшому віці є важливою передумовою для здорової посмішки в майбутньому.

Доктор Цзян, професор Гарвардського університету, рекомендує чистити зуби двічі на день протягом двох хвилин, дотримуючись певних кроків. До чи після чищення зубів також важливо використовувати зубну нитку для очищення міжзубних просторів. Такий підхід допомагає зберегти зуби здоровими та уникнути негативних наслідків для ротової порожнини.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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