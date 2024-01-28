Експерти пояснили, як значно посилити напір води у душі

На душових лійках з часом утворюється вапняний наліт. Через це напір води може значно послабитися.

Експерти пояснили, що позбутися нальоту можна досить швидко та недорого. Про це повідомляє Express.co.uk.

Просте рішення полягає в тому, щоб вийняти лійку та помістити її у пластиковий контейнер і повністю занурити в оцет на дві години.

Читайте також: Як легко та швидко позбутися чайного нальоту: перевірені способи

Після цього протріть насадку, щоб видалити залишки відкладень, промийте водою та закрутіть назад на душовий шланг. Лійка виглядатиме як нова, а напір посилиться.

Замість використання білого оцту експерти також пропонують використовувати засіб для видалення накипу та міцний пакет для зберігання їжі. Просто покладіть мішок для зберігання продуктів із засобами для видалення накипу на душову лійку та закріпіть його еластичною стрічкою.

Дайте йому діяти приблизно 20 хвилин, а потім змийте. Таку процедуру варто робити принаймні раз на місяць.

Нагадаємо, ми розповіли, як відмити наліт на посуді за допомогою порошку, приготованого вдома.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!