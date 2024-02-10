Експерти пояснили, як у лютому правильно підготувати сад до весни

У лютому садівникам варто готуватися до приходу весни. Зокрема, експерти радять виконати низку завдань, щоб забезпечити здоровий та квітучий сад.

Зараз гарний час почати сіяти насіння під укриттям. Також посадка будь-яких дерев, кущів або живоплотів має бути завершена до кінця місяця, повідомляє Express.co.uk.

Будь-яка обрізка троянд, фруктових дерев або розрослися живоплотів має бути завершена до весни.

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У лютому саме час мульчувати. Мульчування допомагає придушити бур'яни, забезпечує збереження вологи та живлення ґрунту.

Продовжуйте годувати птахів, оскільки вони зараз починають спаровуватися, гніздитися та відкладати перші кладки яєць.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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