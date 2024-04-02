Експерти пояснили, як правильно зберігати ягоди, щоб довго залишалися свіжими

Через неправильне зберігання ягоди можуть запліснявіти та згнити протягом кількох днів. Однак фахівці поділилися корисними порадами, які дозволять зберігати ягоди свіжими довго.

Приділіть кілька додаткових хвилин, щоб помити й ефективно зберегти фрукти. Про це повідомляє Express.co.uk.

Миття ягід може виявитися підступом, оскільки деякі делікатні продукти в’януть після миття, тому особливо важливо відповідно дотримуватись порад. Спершу потрібно з’єднати 710 мл холодної води та 240 мл білого оцту у великій мисці.

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Додайте ягоди та перемішайте близько хвилини, перш ніж злити та промити ягоди в холодній воді, щоб позбутися аромату та смаку оцту. Потім розкладіть промиті ягоди на чистій тканині або паперових рушниках і обережно висушіть.

Цей процес працює на твердих ягодах, таких як полуниця, чорниця та ожина, однак тендітні ягоди, такі як малина, слід промити водою безпосередньо перед вживанням.

Для зберігання знадобиться герметичний контейнер, який потрібно вистелити сухим паперовим рушником перед тим, як перекласти туди ягоди. Зберігати їх варто в холодильнику.

При цьому методі фахівці рекомендують залишати кришку відкритою, щоб конденсат міг випаруватися. Також рекомендовано регулярно міняти паперовий рушник, якщо він стає дуже вологим.

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