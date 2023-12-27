Експерти пояснили, як можна швидко прибратися вдома перед Новим роком

Не варто витрачати багато часу на прибирання перед Новим роком. Достатньо декількох простих порад для відновлення первозданного стану кухні.

Експертка з прибирання Сара Демпсі у співпраці з іншими професіоналами з прибирання склала вичерпний посібник із ефективного глибокого прибирання. Про це повідомляє Express.co.uk.

Огляньте холодильник і морозильну камеру, перевірте, чи немає залишків після Різдва. Після того, як ви очистите його, добре протріть полиці та ящики м’яким миючим засобом.

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Далі на порядку денному стоїть питання про шафи та ящики на кухні. Приберіть усі предмети, протріть та наведіть порядок, викинувши прострочену їжу.

Очистіть і продезінфікуйте всі поверхні, включно зі стільницею, панелями і кухонною раковиною. Зверніть особливу увагу на приховані кути та щілини, де може накопичуватися бруд.

Використовуйте засіб для чищення, який підходить для стільниці, і ретельно протріть усі поверхні. Не забувайте очищати та дезінфікувати місця, яких часто торкаються, наприклад вимикачі світла, дверні ручки та ручки. Також можна використати суміш харчової соди та оцту, щоб прочистити та освіжити стоки.

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