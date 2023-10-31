Експерти пояснили, як легко зробити 'м'яке' листя салату знову хрустким

Листя салату досить швидко може зів'янути та стати м'яким. Однак існують способи, які допоможуть повернути йому хрустку структуру.

Зокрема, можна занурити листя у воду, щоб клітини рослини наповнилися вологою. Про це повідомляє Express.co.uk.

Однак важливо використовувати крижану воду. Це дозволить салату швидше стати твердим та хрумким.

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Окрім цього у воду можна додати цукор. Це сприятиме відновленню листя та повернення хрусткості.

Після покупки, листя важливо вимити та обтерти паперовим рушником. Чисті листки можна нарізати та покласти до герметичної ємності.

У тару треба додати вологу тканину та покласти у холодильник. Так листя салату довго залишатиметься свіжим.

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