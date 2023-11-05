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Суспільство

Експерти пояснили, як зберігати хліб, щоб він довго був свіжим та смачним

Анастасія Крищук

Експерти пояснили, як зберігати хліб, щоб він довго був свіжим та смачним

Хліб за неправильного зберігання досить швидко черствіє та вкривається пліснявою. Якщо твердий буханець ще можна їсти, то у разі появи цвілі цього робити не варто.

Фахівці закликають не зберігати хліб у холодильнику. Про це повідомляє Express.co.uk.

Хоча низька температура в холодильнику справді уповільнює ріст цвілі, умови охолодження прискорять черствіння буханки. Це пов’язано з тим, що крохмаль, присутній у хлібі, повторно кристалізується, коли його охолоджують.

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Натомість експерти радять заморозити хліб, але для "найкращих результатів" подвійно оберніть хліб харчовою плівкою, а потім додайте шар фольги.

Чудовий спосіб оновити заморожений хліб – дати йому розморозитися при кімнатній температурі, а потім збризнути невеликою кількістю води перед випіканням при 180 градусах Цельсія протягом 10 хвилин.

Свіжий хліб найкраще зберігати в герметичному контейнері для хліба на столі, а не в поліетиленовому пакеті. Пакет не дає хлібу дихати та утримує вологу всередині, створюючи ідеальне середовище для розвитку цвілі.

Нагадаємо, що хліб можна замінити індійськими коржиками з цілозернового борошна атта. Їхня унікальність в тому, що чапаті (так називають ці коржики) можна їсти самостійно або наповнювати різними начинками.

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Суспільство