Експерти пояснили, де треба тримати яйця, щоб вони не псувалися

У багатьох будинках яйця тримають у шафі, і, на думку більшості експертів, це не найкраще місце. Фахівці радять тримати сирі яйця у холодильнику.

За словами шеф-кухаря Анни Вільямс, для них є лише одне місце. Вона розповіла, що яйця не слід тримати як у керамічних коробках, так і в дверях холодильника, повідомляє Express.co.uk.

Натомість шеф-кухар запропонував звільнити простір у середині холодильника. Це має продовжити термін зберігання яєць.

Читайте також: Учені пояснили, чому погані яйця плавають, а хороші тонуть

На відміну від інших частин холодильника, середня полиця має найбільш постійну температуру. Шеф-кухар пояснила, що картонні коробки забезпечують ідеальний рівень захисту, крім того, на них буде вказано термін придатності.

Однак залишки яєць, які були розбиті зі шкаралупи, потрібно зберігати дещо інакше. Анна рекомендувала тримати білки та жовтки в окремих закритих мисках подалі від інших інгредієнтів.

Це пояснюється тим, що на пористій яєчній шкаралупі можуть утворюватися бактерії, які легко забруднюють цілі яйця.

Нагадаємо, ми вже писали, чому яйця потрібно посипати сіллю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!