Експерти пояснили, що робити навесні з цибулинними рослинами

Навесні одними з перших починають квітнути цибулинні рослини. Це зазвичай нарциси, тюльпани, гіацинти.

Однак у догляді за цими красенями існують нюанси, про які важливо пам'ятати, пише nezhatin.com.ua. Експерти пояснили, як доглядати за такими рослинами та як виростити вдома красиві тюльпани.

Зокрема, не варто обрізати листя цибулинних квітів, коли вони відквітнуть. Це може негативно вплинути на цвітіння наступного року.

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Листя цибулинних - це "фабрика" квітів. Саме в ньому протягом вегетаційного періоду відбувається фотосинтез, який накопичує поживні речовини для майбутніх квітконосів. Обрізання зеленого листя передчасно зупиняє цей процес. Це може призвести до слабкого цвітіння або його відсутності в наступному сезоні.

Залиште листя цибулинних відмирати природним шляхом. Це може зайняти час, зазвичай до червня, але це важливо для здоров'я та краси ваших квітів. Не обрізайте, не підв'язуйте, не заплітайте і не ховайте листя. Воно потребує сонячного світла для фотосинтезу.

Садівники радять зачекати щонайменше 6 тижнів після закінчення цвітіння перед обрізанням. Зрізати можна лише відмерле листя, коли воно стане жовтим і схожим на солому. Продовжуйте поливати та підгодовувати цибулинні у звичайному режимі, поки листя не пожовтіє.

Також не обривайте квітки цибулинних, які відцвіли, руками. Це може пошкодити рослину. Використовуйте зрізані квіти для створення букетів або композицій. Після відмирання листя ви можете викопати цибулини, якщо плануєте їх пересадити.

Коли весною можна садити тюльпани

Тюльпани можна починати висаджувати, коли ґрунт вже повністю відійшов від зимових морозів та підсушився. Зазвичай це кінець березня або початок квітня.

Ґрунт на глибині 10 см має прогрітися до +9°C. Ви можете використовувати термометр для ґрунту, щоб перевірити температуру. Пізні сорти можна садити пізніше, аж до червня.

Виберіть сонячне місце з добре дренованим ґрунтом. Підготуйте ґрунт, перекопавши його та додавши компост або перегній. Висаджуйте цибулини тюльпанів на глибину 10-15 см. Відстань між цибулинами має бути 10-15 см. Після посадки полийте тюльпани.

Нагадаємо, садівники назвали найкращий час для обрізання гортензій.

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