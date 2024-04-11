Експерти пояснили, чим можна дешево відмити коричневі плями від чаю з чашок

Коричневі плями на чашці від чаю чи кави можуть здатися складним для видалення. Однак є швидке природне очищення, яке займає лише п’ять хвилин.

Сара Умміюсуф, експерт, який спеціалізується на прибиранні без хімікатів і засновник Natures Nurture, пояснила, що вона випробувала багато методів. Найкращим є використання харчової соди, повідомляє Express.co.uk.

Харчова сода є абразивом, який допомагає фізично послабити плями, а також є лужною речовиною, яка допомагає руйнувати кислотні речовини, такі як плями від чаю та кави. Це робить її дуже ефективним очисником.

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Помістіть трохи харчової соди в тарілку, змочіть мочалку у воді та занурте у соду, щоб утворити пасту. Протріть нею плями всередині чашок.

Плями зникнуть за лічені хвилини. Після чищення потрібно промити чашки під проточною водою.

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