Експерти пояснили, чим можна швидко прибрати сморід з холодильника

Чимало людей страждає через те, що у холодильнику тримається неприємний запах. Особливо запахи можуть накопичуватися у святкові дні та після них.

Однак цієї проблеми можна легко позбутися. Про це повідомляє News24.

Для цього знадобиться мелена натуральна кава. Вона має здатність вбирати неприємні запахи.

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Насипте в тарілку трохи кави та поставте на ніч в холодильник. Досить швидко від запаху не лишилось і сліду.

Однак спершу варто прибрати джерело проблеми та вимити полиці. Так проблему точно буде усунуто.

Нагадаємо, ми розповіли, як позбутися неприємного запаху в приміщенні.

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