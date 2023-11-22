Експерти пояснили, чи безпечно їсти сніг та що станеться, якщо це зробити

Споживати сніг здається дивним явищем, однак у разі відсутності води він може замінити її. І хоча в цілому сніг складається з кристалів льоду та води, безпека його вживання може залежати від кількох факторів.

Фахівці з Science Notes надали наукове пояснення з приводу того, чим є сніг насправді та що станеться, якщо ви їстимете сніг.

Зазначається, що загалом їсти чистий сніг безпечно. Однак навіть у найбілішому снігу можуть бути деякі забруднювачі.

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Який сніг можна їсти

Слід уникати снігу, який несе високий ризик зараження. Сніг поглинає хімічні речовини з навколишнього середовища, крім того, у снігу живе багато організмів. Будь-який колір, окрім первозданного білого, є "червоним прапором" – він небезпечний.

На колір снігу можуть впливати водорості, забруднення, пил, пилок або інші джерела. І вони можуть викликати у вас хворобу. Так само уникайте першого снігу, який випадає, оскільки він збирає найбільше брудних частинок із повітря.

Як безпечно зібрати сніг, якщо у вас немає доступу до води

Туристи, мисливці та альпіністи в усьому світі регулярно використовують сніг як основне джерело води без проблем. Ви можете зібрати чистий сніг, навіть якщо ви живете в місті.

Якщо падає сніг, просто зберіть його свіжим з неба у велику чисту каструлю або миску. Потім розтопіть для отримання води або зберігайте в морозилці.Якщо сніг уже випав, то можна зняти верхній шар снігу й нашкребти його зсередини, щоб потім перетворити у воду. Уникайте снігу, який контактував з рослинами чи ґрунтом.

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Забруднювачі в снігу

Сніжинка – кристал води. Кристалізація очищає воду, тому кожна сніжинка є дуже чистою, за винятком самого центру, який може містити пил. Однак сніг, що падає з хмар на землю, збирає частинки в повітрі. Коли сніг лежить на землі, сміття осідає на ньому, і в ньому ростуть різні небезпечні організми.

Природа забруднюючих речовин у снігу змінюється залежно від місця його падіння. Сніг поблизу міста може мати більше залишків автомобільних викидів, тоді як сніг у полі може мати більше пилу. Сніг біля дороги містить викиди транспортних засобів, а також, можливо, дорожню сіль або інші засоби обробки поверхні. Не все, що вбирає сніг в себе, є шкідливим для здоров’я, але воно може містити неприємні хімікати.

Харчування снігом

Чистий сніг — це тверда вода, але якщо ви думаєте їсти його для зволоження, подумайте ще раз. Вода має високу питому тепломісткість, тому ваше тіло витрачає значну енергію, щоб переплавити її з твердого стану в рідину. Для спалювання енергії потрібна вода із запасів, які вже знаходяться у вашому тілі. Ви використовуєте більше води, ніж отримуєте, тому вживання снігу зневоднює вас.

Звичайно, цілком нормально використовувати сніг як джерело води, якщо ви розтопите його в рідину, а потім п’єте. В ідеалі його потрібно прокип’ятити й відфільтрувати, оскільки сніг, що тане, не вбиває мікроорганізми, що в ньому живуть.

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