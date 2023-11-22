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Експерти пояснили, чи безпечно їсти сніг та що станеться, якщо це зробити

Билім Олена

Експерти пояснили, чи безпечно їсти сніг та що станеться, якщо це зробити

Споживати сніг здається дивним явищем, однак у разі відсутності води він може замінити її. І хоча в цілому сніг складається з кристалів льоду та води, безпека його вживання може залежати від кількох факторів.

Фахівці з Science Notes надали наукове пояснення з приводу того, чим є сніг насправді та що станеться, якщо ви їстимете сніг.

Зазначається, що загалом їсти чистий сніг безпечно. Однак навіть у найбілішому снігу можуть бути деякі забруднювачі.

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Який сніг можна їсти

Слід уникати снігу, який несе високий ризик зараження. Сніг поглинає хімічні речовини з навколишнього середовища, крім того, у снігу живе багато організмів. Будь-який колір, окрім первозданного білого, є "червоним прапором" – він небезпечний.

На колір снігу можуть впливати водорості, забруднення, пил, пилок або інші джерела. І вони можуть викликати у вас хворобу. Так само уникайте першого снігу, який випадає, оскільки він збирає найбільше брудних частинок із повітря.

Як безпечно зібрати сніг, якщо у вас немає доступу до води

Туристи, мисливці та альпіністи в усьому світі регулярно використовують сніг як основне джерело води без проблем. Ви можете зібрати чистий сніг, навіть якщо ви живете в місті.

Якщо падає сніг, просто зберіть його свіжим з неба у велику чисту каструлю або миску. Потім розтопіть для отримання води або зберігайте в морозилці.Якщо сніг уже випав, то можна зняти верхній шар снігу й нашкребти його зсередини, щоб потім перетворити у воду. Уникайте снігу, який контактував з рослинами чи ґрунтом.

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Забруднювачі в снігу

Сніжинка – кристал води. Кристалізація очищає воду, тому кожна сніжинка є дуже чистою, за винятком самого центру, який може містити пил. Однак сніг, що падає з хмар на землю, збирає частинки в повітрі. Коли сніг лежить на землі, сміття осідає на ньому, і в ньому ростуть різні небезпечні організми.

Природа забруднюючих речовин у снігу змінюється залежно від місця його падіння. Сніг поблизу міста може мати більше залишків автомобільних викидів, тоді як сніг у полі може мати більше пилу. Сніг біля дороги містить викиди транспортних засобів, а також, можливо, дорожню сіль або інші засоби обробки поверхні. Не все, що вбирає сніг в себе, є шкідливим для здоров’я, але воно може містити неприємні хімікати.

Харчування снігом

Чистий сніг — це тверда вода, але якщо ви думаєте їсти його для зволоження, подумайте ще раз. Вода має високу питому тепломісткість, тому ваше тіло витрачає значну енергію, щоб переплавити її з твердого стану в рідину. Для спалювання енергії потрібна вода із запасів, які вже знаходяться у вашому тілі. Ви використовуєте більше води, ніж отримуєте, тому вживання снігу зневоднює вас.

Звичайно, цілком нормально використовувати сніг як джерело води, якщо ви розтопите його в рідину, а потім п’єте. В ідеалі його потрібно прокип’ятити й відфільтрувати, оскільки сніг, що тане, не вбиває мікроорганізми, що в ньому живуть.

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