Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Слимаки та равлики - це поширені шкідники у садах. Вони можуть завдати серйозної шкоди рослинам, поїдаючи їхні листя, квіти та плоди. Багато садівників використовую хімічні засоби для боротьби зі шкідниками, але ці засоби можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та для самих слимаків та равликів.

Є кілька гуманних способів позбутися слимаків та равликів у саду, пише Express. Фахівці надали поради, як захистити сад від шкідників без використання хімікатів.

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Як позбутися від равликів та слимаків без хімії

1. Ручний збір

Це найпростіший і найефективніший спосіб позбутися слимаків та равликів. Вийдіть у сад після настання темряви, коли слимаки та равлики найбільш активні, і зніміть їх з рослин і поверхонь. Ви можете переселити їх подалі від свого саду, наприклад, у ліс або парк.

2. Бар'єри

Слимаки та равлики не люблять повзати по мідній стрічці або діатомовій землі. Ви можете покласти ці речовини навколо рослин, які ви хочете захистити.

3. Подрібнена яєчна шкаралупа або кавова гуща

Подрібнена яєчна шкаралупа або використана кавова гуща - це абразивні матеріали, які можуть відлякувати слимаків та равликів. Посипте рослини цими речовинами.

4. Органічні репеленти

Існують органічні засоби від слимаків, часто на основі таких інгредієнтів, як часник або олія німу. Ними можна обприскувати рослини.

5. Мульча

Груба мульча, як-от солома або деревна стружка, може ускладнити пересування слимаків та равликів. Використовуйте її навколо ваших рослин.

6. Практика поливу

Уникайте надмірного поливу саду ввечері, оскільки це може створити вологе середовище, яке подобається слимакам. Натомість полийте вранці.

7. Природні бар'єри

Посадіть рослини, стійкі до слимаків або такі, що відлякують равликів, такі як розмарин, лаванда або шавлія, навколо більш уразливих рослин.

8. Регулярний догляд за садом

Тримайте свій сад у чистоті та порядку, видаляйте сміття та бур’яни, де слимаки та равлики можуть ховатися протягом дня.

За цим посиланням ви знайдете дієві поради, як використовувати яєчну шкаралупу у господарстві та в саду і на городі.

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