Експерти назвали три салонні процедури для волосся, які можуть серйозно нашкодити

Сучасні салони краси пропонують широкий спектр процедур для покращення та догляду за волоссям. Фахівці обіцяють безпечність і вражаючі результати. Однак існують деякі процедури, які краще не застосовувати.

Про це пише Ukr.Media.

Пілінг шкіри голови

Це в першу чергу медична процедура, і її повинен виконувати лише кваліфікований фахівець. Регулярне проведення пілінгу може призвести до подразнення шкіри голови та викликати алергічні реакції, сухість та лупу. Проте фахівці наголошують на тому, що періодичне глибоке очищення шкіри голови може покращити стан волосся і зробити їх сильними та здоровими.

Ботокс

Однією з найбільш обговорюваних процедур в галузі догляду за волоссям є ботокс для волосся. Лікарі повідомляють, що під час цієї процедури використовується ботулотоксин, який позитивно впливає на структуру волосся, надаючи їм гладкість, блиск та щільність. Проте цей засіб рекомендується використовувати лише на фарбованому волоссі. Його вплив на нафарбоване волосся може бути згубним.

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Хімічна завивка

Ця процедура, незважаючи на свою привабливість негативно впливає на білкові зв'язки в структурі волосся, роблячи їх слабкими. Волосся, яке було піддане хімічній обробці, потребує особливого догляду. Крім того, якщо ви втомилися від завитих локонів, їх буде важко повернути назад - завивку можна виправити тільки шляхом зрізу. Тому, приймати рішення про хімічну завивку варто обдумано і обережно.

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