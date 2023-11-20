Експерти назвали найдешевший спосіб спонукати орхідеї до повторного цвітіння

Орхідеї, які вже відцвіли, не завжди спішать розцвітати знову. Але завдяки простим засобам можна спонукати їх до повторного цвітіння.

Ці рослини не люблять багато води, тому важливо дотримуватися режиму поливу, не допускаючи пересихання або перезволоження грунту. Використовуйте спеціальний орхідейний грунт та поливайте, коли верхній шар трошки висохне, радять фахівці Gardenerspath.

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Також орхідеї люблять світло, але захищене від прямих сонячних променів. Розмістіть їх на яскравому, але розсіяному світлі. Захист від прямого сонця допоможе уникнути опіків листя.

Забезпечте період відпочинку для стимулювання повторного цвітіння. Зниження температури вночі або зменшення кількості поливів може сприяти цьому процесу.

Фахівці радять використовувати сік алое, щоб "оживити" орхідею та змусити випустити її нові пагони. Для цього потрібно взяти листок алое, розрізати його та змастити стебла й основи біля листків орхідеї. Сік алое можна підливати й до коренів рослини.

Фахівці радять також використовувати куркуму для стимуляції росту орхідеї. Столову ложку меленої куркуми розводять у літрі теплої відстояної води й підливають у ґрунт, в якому росте орхідея.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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