Експерти назвали п'ять причин, чому новорічна ялинка може загорітися: уникайте цих помилок

Існує чимало поширених помилок, які можуть спричинити пожежі в будинку протягом святкового періоду. Зокрема, вони стосуються новорічних ялинок у квартирах.

Дерево може спалахнути за мить і пожежа дуже швидко пошириться. Через це експерти назвали п'ять основних помилок, яких варто уникати, повідомляє Express.co.uk.

Тримайте дерево подалі від свічок

Правило номер один полягає в тому, щоб переконатися, що ялинка не стоїть поблизу відкритого вогню. Це стосується камінів, свічок або навіть цигарок, оскільки найменше полум’я чи гарячий попіл можуть спричинити загоряння дерева.

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Замочіть стовбур у воді

Коли ялинка буде вдома, поставте її в міцну підставку, наповнену принаймні півлітрами води. Поливайте дерево протягом усього сезону, оскільки хвоя може випити багато води протягом перших 24 годин після зрізання. Коли новорічна ялинка стає сухою, вона стає більш легкозаймистою.

Тримайте дерево подалі від електрики

Ніколи не залишайте гірлянди увімкненими, коли вас немає вдома або на ніч, оскільки це може призвести до нагрівання або несправності. Переконайтеся, що подовжувачі в хорошому стані, і до них не підключено занадто багато електроніки.

Тримайте дерево подалі від джерел тепла

Тримайте дерева подалі від джерел тепла, таких як обігрівачі та радіатори, оскільки вони висушують дерева. Як тільки вони висохнуть, вони стануть набагато більш легкозаймистими.

Купуйте свіже дерево

Якщо ви проводите рукою по дереву, а голки вже починають опадати, це ознака того, що дерево старіє. Це що може бути підвищеним ризиком пожежі.

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