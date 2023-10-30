Експерти назвали прості поради, як зберегти тепло вдома не включаючи опалення

З падінням температури чимало людей шукатимуть способи підтримувати тепло у домівках, не вмикаючи опалення. Експерти пояснили, як можна економити на опаленні взимку.

Перш за все, знавці радять закривати штори та захистити вікна від протягів. Про це повідомляє Express.co.uk.

Звичайними джерелами протягів є двері, вікна та проміжки навколо кабелів. Нанесіть герметик на дверну раму, щоб вона була повністю герметичною в закритому стані.

"Ви також можете наклеїти ізоляційну віконну плівку на склопакети, щоб створити додатковий ізоляційний шар. Плівка зменшує втрати тепла, одночасно пропускаючи світло", – радять експерти.

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Також не варто заставляти батареї великими меблями. Це блокує потік теплого повітря, не даючи йому вільно циркулювати по кімнаті.

Закривайте штори на ніч, щоб утримувати тепло всередині, і, якщо можете, купіть важкі утеплені штори з термопідкладкою. Ці завіси створені для того, щоб холодне повітря не проникало крізь них, зменшуючи втрати тепла.

"У світлий час доби відкривайте штори, щоб проникало природне сонячне світло. Сонячне світло може забезпечити безкоштовне тепло та природне освітлення, зменшуючи потребу в штучному освітленні та обігріві", – додали знавці.

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