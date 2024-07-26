Експерти назвали простий лайфхак, як зберегти кімнатні рослини зволоженими довше

Догляд за кімнатними рослинами змінюється протягом року, і деякі потребують більш регулярного поливу протягом літа. Однак важливо не давати занадто багато води, оскільки це може призвести до загнивання коренів.

Натомість експерти радять простий лайфхак з використанням льоду. Про це повідомляє Express.co.uk.

Покладіть кубик льоду на поверхню ґрунту, переконавшись, що він не торкається жодного листя. Оскільки кубик льоду повільно тане, рослина з часом стає зволоженою.

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Це не найкращий варіант для великих рослин, які страждають від спраги, однак для невеликих вазонів такий варіант добре діє. Занадто багато води та волога погода можуть призвести до появи шкідників кімнатних рослин, тому важливо стежити за ними.

Павутинного кліща можна визначити за тонкою сіткою на рослині. Зазвичай це починається з нижньої сторони листя або на кінчиках нових приростів.

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