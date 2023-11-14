Експерти назвали помилки у догляді за орхідеями, які можуть 'вбити' рослину

З настанням зимових місяців кімнатні рослини, включаючи орхідеї, почнуть впадати в стан спокою. У цей період орхідеї особливо потребують правильного догляду.

Експерти видання Express поділилися типовими помилками, які можуть "вбити" орхідею.

Недостатня кількість сонячного світла

Однією з найпоширеніших помилок, яку роблять власники орхідей, є недостатня кількість сонячного світла. Як і для всіх рослин, сонячне світло має важливе значення для того, щоб орхідея могла перетворювати світло в енергію та виробляти гарне цвітіння.

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Більшість орхідей процвітають при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальні протягом більшої частини року. Ніколи не ставте кімнатну рослину під прямі сонячні промені, інакше рослина ризикує отримати опіки листя.

Неправильний полив

Ще одна поширена помилка – це надлишок або недостатній полив. Орхідеї не люблять занадто багато води, але вони також не люблять пересихати. Щоб запобігти надмірному або недостатньому поливу, завжди спочатку перевіряйте вологість компосту, щоб переконатися, що він потребує води. Краще полити рослину, коли суміш для горщиків майже висохне, але не повністю.

Ви також можете злегка розпорошити воду на орхідею, щоб підвищити вологість, але будьте обережні, не замочуйте листя та не залишайте їх вологими, оскільки це може призвести до появи цвілі, гниття чи грибка.

Недостатнє харчування

Нарешті, орхідеї також люблять, коли їх "годують". Для "оптимального росту" їм потрібна унікальна суміш азоту, фосфору та калію. Ви можете знайти спеціальні добрива для орхідей у більшості садівничих центрів.

Додаткові поради для догляду за орхідеями взимку:

Знизьте температуру навколишнього середовища. Орхідеї люблять прохолоду, тому якщо ви можете, перенесіть їх у прохолодніше приміщення, наприклад, у ванну кімнату.

Зменшіть частоту поливу. У зимові місяці орхідеї не потребують такої великої кількості води, як улітку.

Не удобрюйте орхідеї дуже часто. У зимові місяці орхідеї не ростуть так швидко, тому вам не потрібно удобрювати їх, як улітку.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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