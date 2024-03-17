Експерти назвали найкращий спосіб виведення клопів з постільної білизни: агресивна хімія не потрібна

Постільні клопи мають довжину близько 5 мм, червонувато-коричневі і залишають іржаві плями, особливо на постільній білизні, одязі та меблях. Вивести їх з постелі може бути складним завданням.

Експерти переконують, що не потрібно одразу застосовувати агресивну хімію. Один із найкращих способів позбутися від клопів на постільній білизні, це випрати її у дуже гарячій воді, повідомляє Express.co.uk.

Клопів можна позбутися, виправши одяг і постільну білизну в гарячій воді, 60 градусів. Це може допомогти вбити будь-яких потенційних клопів або їхні яйця.

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Ще одна головна порада — виробити звичку регулярно пилососити. Особливу увагу варто приділити потенційним місцям сховку клопів.

Приклади включають вживані меблі, дивани, ліжко, постільну білизну та килими, які можуть стати притулком для зараження. Після цього утилізуйте вакуумний мішок, щоб запобігти потенційним зараженням.

Хоча гаряче прання рекомендується для незначного зараження, якщо проблема досить велика, професійна боротьба зі шкідниками є найкращим варіантом.

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