Експерти назвали найкращий спосіб позбутися постільних клопів

Постільні клопи є одними з найпоширеніших і небезпечних шкідників. Погіршити проблему можна використовуючи "неефективні" засоби лікування.

Постільні клопи харчуються кров’ю, і від них надзвичайно важко позбутися, коли вони проникли в дім. Знищити постільних клопів надзвичайно складно, і більшість домашніх засобів не підійдуть, повідомляє Express.co.uk.

Однак одним із методів, який назавжди знищить клопів, є висока температура. Постільні клопи на всіх стадіях життя гинуть при 50 градусах за Цельсієм.

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Найефективніший спосіб знищити постільних клопів – це прання або сушіння будь-якої білизни, яка може бути інфікована. Якщо речі не можна випрати, їх слід сушити принаймні 90 хвилин, щоб переконатися, що постільні клопи знищені.

Обробку парою можна використовувати для деяких речей, але не допоможе від постільних клопів на великих площах. Домашня термічна обробка, проведена професіоналами з боротьби зі шкідниками, – це найкращий спосіб безпечно й назавжди позбутися від зараження постільними клопами.

Нагадаємо, що алюмінієва фольга є дуже практичним предметом, який зазвичай зустрічається на більшості кухонь. Її можна використовувати різними способами, у тому числі захистити сад від гризунів та інших шкідників.

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