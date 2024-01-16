Експерти назвали найкращі умови освітлення для орхідеї: Цвістиме кожного року

При правильному догляді орхідея може процвітати 15 і більше років. Однак власники орхідей повинні переконатися, що вони поливають, підгодовують і розташовують свої рослини правильно.

Мелінда Майерс розповіла, як переконатися, що орхідею варто ставити на непряме світло найкраще з вікна, яке виходить на схід або захід. Тоді рослина матиме світло-зелене листя, повідомляє Express.co.uk.

Якщо орхідея отримує занадто багато сонячного світла, листя по периметру набувають рожевий або червонуватий відтінок. Орхідеї, які страждають від недостатнього сонячного світла, матимуть зелене листя, яке темніше та жорсткіше.

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Орхідеї люблять теплу воду. Розлийте воду на коріння та посадкову суміш; зачекайте та полийте знову, щоб переконатися, що коріння та суміш добре зрошені.

Коріння матиме тьмяно-сріблястий, білий або блідо-зелений колір. Після того, як вода стече, орхідея може повернутися на своє улюблене місце вирощування.

Орхідея також любить щомісячне внесення добрив, але не надто багато, інакше листя росте занадто сильно, а квіти розпускаються недостатньо.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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