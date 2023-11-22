Експерти назвали головні помилки, які 'вбивають' орхідеї

Орхідеї мають репутацію складних у догляді квітів. Вони потребують іншого виду догляду, наприклад, підживлення протягом періоду спокою.

За словами експертів BabyBio, недостатня кількість сонячного світла є лише однією з багатьох помилок, які "вбивають" орхідеї. Про це повідомляє Express.co.uk.

Більшість орхідей процвітають при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальні протягом більшої частини року. Якщо орхідею залишити під прямими сонячними променями, її ніжні квітки можуть отримати опіки.

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Також не можна залишати орхідею у вологому ґрунті. Щоб запобігти надмірному або недостатньому поливу, завжди спочатку перевіряйте вологість компосту.

Орхідеї необхідно підгодовувати протягом року. Їм потрібна суміш азоту, фосфору та калію.

Використання правильного компосту також має вирішальне значення при пересадці орхідей, оскільки вони ростуть на грубій корі, а не в ґрунті.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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