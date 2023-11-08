Експерти назвали головну помилку в догляді за орхідеєю: може вбити квітку

Орхідеї мають репутацію кімнатних рослин, за якими важко доглядати. Зокрема, вони потребують достатньо сонячного світла.

За словами експертів, недостатня кількість сонячного світла – одна з багатьох помилок, які можуть призвести до загибелі рослини. Про це повідомляє Express.co.uk.

Більшість орхідей процвітають при яскравому, але непрямому сонячному світлі, тому підвіконня, що виходять на схід або захід, ідеальні протягом більшої частини року. Ніколи не ставте кімнатну рослину під прямі сонячні промені, інакше можна отримати опіки листя.

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Щоб запобігти надмірному або недостатньому поливу, завжди спочатку перевіряйте вологість компосту. В ідеалі ви захочете полити його, коли суміш для горщиків майже висохне.

Крім достатньої кількості води, ще одна помилка, яку люди роблять, полягає в тому, що не годують свої рослини належним чином. За словами експертів, для оптимального росту потрібна суміш азоту, фосфору та калію.

Орхідеї слід пересаджувати щороку, щоб вони могли продовжувати цвісти. Якщо коріння здається тугим і заплутаним або ви помітили білі коріння, що ростуть з контейнера, можливо, настав час пересадити рослину.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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