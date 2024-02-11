Експерти назвали доступний напій, який 'лікує всі хвороби' у зрілих людей

Кефір – це не просто смачний та освіжаючий напій, а й справжня скарбниця для нашого здоров'я, особливо для людей зрілого віку.

Завдяки багатому складу, кефір здатен покращувати мікрофлору кишечника, зміцнювати імунітет, адже 80% імунітету залежить від збалансованої мікрофлори, пише Healthline.com.

Кефір містить 50 корисних мікроорганізмів, які покращують травлення, знижують холестерин та сприяють виробленню вітамінів.

Вас може зацікавити: Чи варто щодня їсти яблука: що каже наука та чи радять лікарі

Він здатен боротися з патогенними мікроорганізмами завдяки потужній протимікробній дії пробіотичних бактерій. Це допомагає запобігти розвитку кандидозу, грибкових хвороб, захворювань сечовивідної системи та ГРВІ.

Кефір може зміцнювати кістки та профілактувати остеопороз, оскільки є джерелом фосфору, калію та вітаміну К2, який сприяє засвоєнню кальцію. Його рекомендується вживати людям після 50 років, вагітним жінкам, підліткам та тим, хто має дефіцит кальцію.

Цей напій може нормалізувати рівень цукру в крові. Кефір не шкодить людям з діабетом II типу, адже він здатен нормалізувати рівень цукру та знижувати ризики розвитку діабету.

Також кефір містить вітамін К2, який нівелює ризики утворення тромбів, а також полісахариди, які нормалізують артеріальний тиск та рівень холестерину.

Важливо пам'ятати, що кефір не можна вживати:

На голодний шлунок, щоб не пошкодити слизову оболонку.

Людям з підвищеною кислотністю шлунку, гастритом, виразкою шлунку, панкреатитом та хворобами дванадцятипалої кишки.

У надмірних кількостях. Добова норма для дорослих – 250 мл.

Включення кефіру до раціону людей після 50 років допоможе їм:

Зміцнити здоров'я

Підвищити імунітет

Поліпшити самопочуття

Знизити ризики розвитку багатьох захворювань

Таким чином, кефір – це доступний та корисний продукт, який може стати справжнім другом вашого здоров'я.

Пропонуємо також ознайомитися з рейтингом найкорисніших продуктів для серця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!