Експерти назвали чотири способи, як спонукати орхідею повторно розквітнути

Орхідеї мають тривале розкішне цвітіння, яке триває приблизно від шести до десяти тижнів. Однак є способи змусити кімнатну рослину знову зацвісти.

Ключ до догляду за орхідеями полягає в навколишньому середовищі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Обрізка

Після того, як квіти опадуть, ви можете заохочувати її до повторного цвітіння наступного сезону, обрізавши все стебло квітки та продовжуючи доглядати за нею, як зазвичай. Щоб обрізати орхідеї, знайдіть вузол під найнижчим квітучим суцвіттям і обріжте трохи вище нього.

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Добриво

Професіонали рекомендують використовувати корм для орхідей. На ринку є багато різних марок кормів для кімнатних рослин, але переконайтеся, що це підходить для вашого сорту квітки.

Середовище

Варто завжди висаджувати ці рослини в спеціальний компост для орхідей на основі кори, який сприяє розвитку коренів і дренажу. Орхідеї отримують більшу частину вологи з повітря, тому віддають перевагу високій вологості.

Вода

Орхідеї слід поливати обережно, оскільки надмірний полив може призвести до загнивання коренів. Якщо коріння виглядає коричневим, добре замочіть його у воді, але якщо воно зелене, поливати його не потрібно.

Нагадаємо, недосвідчені садівники роблять багато помилок під час догляду за орхідеєю. Тому ми розповіли, як правильно вирощувати ці красиві квіти, щоб милуватися тривалим та рясним цвітінням.

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