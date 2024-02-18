Експерти назвали чотири прості поради, які стимулюють цвітіння орхідеї

Орхідеї – популярні кімнатні рослини, які відомі гарними квітами та складнощами у догляді. Втім, фахівці переконують, що рослину можна легко змусити розквітнути знову.

У холодну погоду орхідеї переважно перебувають у стані спокою протягом кількох місяців, перш ніж розквітнути знову. Однак достатньо чотирьох кроків, щоб стимулювати цвітіння, повідомляє Express.co.uk.

Зокрема, після того, як орхідея відцвіте, садівники рекомендують регулярно підживлювати її добривом, спеціально розробленим для орхідей. Також важливо звертати увагу на полив.

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Важливо підтримувати коріння в підвищеній вологості в горщику з належним дренажем. Також можна поставити горщик на піддон з галькою.

Найкращі умови освітлення для орхідей – це яскраво освітлене приміщення. Освітлення особливо важливо для цієї рослини, оскільки недостатнє освітлення є однією з найпоширеніших причин, чому вона не цвіте.

Орхідеї реагують на помітну зміну температури, розквітаючи, коли температура вдень і вночі змінюється на 10-15 градусів. Тому, щоб змусити орхідею знову зацвісти, перенесіть її горщик у прохолодніше місце на ніч.

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