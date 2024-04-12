Експертні поради допоможуть позбутися мошок біля дому та в оселі

Попри свої крихітні розміри, мошки можуть завдати багато неприємностей у вашому домі. Їх можна побачити біля вази з фруктами, кімнатних рослин, і виникає питання: звідки вони беруться.

Експерти з Better Homes & Gardens розповіли, що таке мушки, звідки вони з'являються, як позбутися тих, що вже літають навколо, та запобігти їх повторній появі в майбутньому.

Термін "мушки" використовується для позначення дрібних літаючих комах, які можуть кусатися або не кусатися. Більшість кімнатних мошок не кусають і не переносять хвороби, але все ж таки вони є небажаними гостями, з якими важливо боротися, щоб запобігти їх розмноженню.

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Ось три найпоширеніші види мошок:

Грибні мушки: літають біля перезволожених кімнатних рослин і вологого ґрунту.

Плодові мушки: кружляють навколо перезрілих фруктів.

Дренажні мушки (або каналізаційні мухи): збираються у вологих місцях, таких як труби на кухні, у ванній кімнаті, пральні та підвалі.

Мушки розмножуються на гнилі, органічних речовинах і волозі, тому вам потрібно буде визначити джерело їх появи. Це зазвичай нескладно, адже вони, як правило, збираються біля джерела проблеми. Використовуйте поради, наведені нижче, щоб позбутися мошок і навчитися запобігати їх появі назавжди.

Як позбутися мушок

Існує декілька способів знищити мошок у вашому домі та навколо нього. Більшість з них прості, економні та ефективні. Ось кілька рішень, які ви можете спробувати:

1. Ловіть плодових мушок за допомогою оцту і цукру

Найімовірніше, у вас на кухні або в коморі є пляшка яблучного оцту та трохи цукру. Ці два інгредієнти допоможуть вам позбутися мошок.

Поставте миску біля місця зараження і налийте в неї оцет, додайте чайну ложку звичайного цукру. Це привабить мошок. Зрештою вони загинуть в оцті, але вам також потрібен спосіб змусити їх залишитися в мисці досить довго, щоб це сталося. Ви можете накрити миску поліетиленовою плівкою, прорізавши в ній маленькі отвори, або додати в суміш оцту і цукру трохи мильного розчину.

2. Використовуйте перезрілі фрукти

Для плодових мух спробуйте схожий метод, щоб їх приманити і зловити.

Додайте в миску кілька шматочків гнилих фруктів, таких як банан або яблуко.Накрийте миску поліетиленовою плівкою, прорізавши в ній маленькі отвори. Мушки зможуть залетіти всередину, але не вилетіти.Згодом вони загинуть у цій саморобній пастці. Це також стане гарним нагадуванням домочадцям їсти фрукти, перш ніж вони зіпсуються.

3. Відбілювач

Якщо мошки кружляють біля зливу раковини, візьміть пляшку відбілювача і змішайте пів склянки з літром води. Повільно вилийте розведений розчин у каналізацію, щоб убити мошок і їх личинок. Також можна використовувати комерційний засіб для чищення стоків. Після використання відбілювача обов'язково провітріть приміщення.

4. Позбавтеся від мошок за допомогою свічки

Цей метод потребує вашої уваги в темний час доби, але він є простим рішенням.

Наповніть каструлю водою з додаванням невеликої кількості мильного засобу. Поставте посередині свічник із високою конічною свічкою. Запаліть свічку та переконайтеся, що в іншій кімнаті темно. Через деякий час мошки полетять до світла і зрештою загинуть від спеки або впадуть у мильний розчин під свічкою.

5. Використовуйте липкі пастки

Якщо інші методи не спрацювали або ви не хочете робити пастки самостійно, спробуйте придбати в магазині липкі пастки для мух. Розмістіть їх біля місць скупчення мошок. Деякі з цих пасток призначені для того, щоб їх можна було розмістити в ґрунті біля кімнатних рослин для боротьби з грибними комарами. Коли липка сторона заповниться, викиньте пастку та повісьте нову. Також можна спробувати використовувати засоби для вилову дрібних комах або звернутися до професійної компанії по боротьбі зі шкідниками, якщо проблема дуже серйозна.

Застереження щодо безпеки: магазинні липкі пастки можуть бути небезпечними для домашніх тварин, якщо їх проковтнути. Тому уважно читайте інструкцію та слідкуйте за своїми улюбленцями, поки використовуєте такі пастки.

Як запобігти появі мошок в майбутньому

Тепер, коли ви позбулися мошок, настав час зосередитися на профілактиці, щоб вони не повернулися. Обов'язково дотримуйтеся наступних порад, щоб не допустити появи комах:

1. Підтримуйте низький рівень вологості в будинку

Мошок приваблює вологе середовище. Тому влітку переконайтеся, що кондиціонер працює належним чином, перевірте наявність витоків води в будинку та встановіть осушувач повітря у вологих кімнатах.

2. Стежте за сміттям

Сміттєвий бак, особливо на кухні, повинен мати щільно закриту кришку. Регулярно викидайте сміття разом із залишками їжі.

3. Не заливайте кімнатні рослини

Вологий ґрунт у горщиках може стати середовищем для розмноження мошок. Поливайте рослини помірно та обирайте ті види, які не потребують надмірного догляду.

4. Тримайте дренажні отвори чистими та сухими

Це одне з улюблених місць мошок, тому приділіть особливу увагу кухонній раковині та зливу. Регулярно очищайте їх, викидайте сміття та використовуйте зливну пробку на ніч.

Нагадаємо, що багато людей використовують спреї або рідини, щоб позбутися комарів, але ці засоби містять хімічні речовини, які можуть мати негативний вплив на здоров'я та дихання. Але є інші способи, які допоможуть вам позбутися комарів в домашніх умовах.

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