Експерт з опалення пояснив, як не переплачувати за тепло: зверніть увагу на батареї

Є багато способів, як можна заощадити гроші на рахунках за електроенергію та опалення. Зокрема, можна розмістити фольгу за радіаторами, щоб збільшити надходження тепла.

Експерти з опалення поділилися простим прийомом, який не тільки зробить радіатори ефективнішими, але й швидше обігріє будинки. Про це повідомляє Express.co.uk.

Якщо радіатор холодний у верхній частині, коли він увімкнений, то, ймовірно, його потрібно прокачати. Йдеться про спускання повітря, що накопичилося у батареях.

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Випускання будь-якого повітря, що затрималося в радіаторах, зменшить будь-який накопичений тиск у системі, щоб швидше виводити тепло для прогріву кімнати. Щоб видалити повітряні кишені з радіаторів, знадобиться використовувати ключ для випуску повітря з радіатора.

Видалення захопленого повітря з радіаторів забезпечить роботу батареї на максимальній ефективності, а також знизить тиск у системі опалення.

Використовуючи ключ для випуску повітря з радіатора, відкрийте випускний клапан у верхній частині радіатора, дозволяючи повітрю виходити та збираючи будь-які краплі тканиною.

Після цього відкоригуйте тиск у котлі відповідно до посібника користувача. З радіаторів слід видаляти повітря, коли система центрального опалення вимкнена, а радіатори холодні.

Нагадаємо, ми вже писали, як зігрітися, якщо немає опалення.

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