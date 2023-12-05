Експертка пояснила, як приготувати надзвичайно хрусткий бекон без фритюрниці

Бекону може знадобитися багато часу, щоб стати хрустким в духовці та навіть у фритюрниці в деяких випадках. Ось чому одна мама використовує мікрохвильову піч.

Майра Вендолайн – вірусний кухар TikTok, яка описує себе як "розробниця рецептів і мама з низьким вмістом вуглеводів і кето". Одна з порад полягає в тому, щоб зробити непереборно хрусткий бекон за допомогою паперового рушника та мікрохвильової печі.

Покладіть чотири смужки бекону одна до одної на аркуш паперу та покладіть інший аркуш зверху. Нема потреби класти бекон на тарілку чи щось інше.

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Розігрійте бекон у мікрохвильовці на повній потужності протягом трьох хвилин, як це зробила Майра. Коли таймер закінчиться, вийміть бекон з приладу та перевірте його.

Якщо потрібно більше часу, поверніть бекон у мікрохвильову піч ще на одну або дві хвилини. Також можна замінити паперові рушники на нові, щоб досягти найкращих результатів.

Паперові рушники допомагають увібрати весь жир, і в кінцевому підсумку ви отримаєте надзвичайно хрусткий бекон.

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