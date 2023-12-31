Експерт пояснив, як приготувати найсмачнішу яєшню: Забудьте про молоко та масло

Експерт поділився рецептом яєчні без вершків, молока та масла. Це ідеальний варіант для тих, хто стежить за фігурою під час та після свят.

Джеймс з харчового блогу Fork and Twist каже, що справа не в нагріванні сковороди, а в парі, часі та типі сковороди. Секрет ідеальної яєчні полягає у техніці, повідомляє Express.co.uk.

Поставте жароміцну миску над каструлею з киплячою водою на дні й обережно збийте яйця. Цей метод може стати в нагоді, якщо ви коли-небудь розтоплювали шоколад на плиті.

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Як тільки вода нагріється варто обережно варити яйця, доки вони не стануть густими. Цей трюк найкраще працює, коли збиваєте три або більше яєць з низьким рівнем води.

Спочатку помішування має бути мінімальним, але коли яйця загуснуть, їх потрібно перемішувати, щоб запобігти переварюванню. Яйця не можна залишати в спокої до кінця варіння.

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