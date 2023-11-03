Економіний та ефективний: як зробити гель для прання в домашніх умовах

Не витрачайте кошти на магазинні гелі для прання, адже ви зможете легко приготувати його вдома. Ефект той самий, але домашній гель бюджетніший.

Про це пише Час Дій.

Ось що вам знадобиться:

90 г (половина) білого господарського мила;

3 столові ложки кальцинованої соди;

4 літри води.

Як приготувати гель:

Натріть біле господарське мило на терці та додайте воду, поставте на плиту. Активно помішуючи, нагрівайте воду, але не доводьте її до кипіння. Коли мило повністю розчиниться, додайте кальциновану соду в гарячу (але не киплячу) воду. Ретельно змішайте і вимкніть плиту. Залиште гелеву суміш на плиті, щоб вона повністю остигла. З часом гель загустіє і набуде консистенції желе, що є абсолютно нормальним. Щоб повернути гелю рідку консистенцію, просто збийте його міксером, або ж розмішайте вручну. Після збивання гель залишиться рідким, але з часом трохи загустіє. Тому перед кожним використанням геля його слід струшувати Перелийте гель в контейнер.

На одне прання вам знадобиться від 150 до 350 мл гелю, в залежності від кількості одягу, ступеня забруднення та жорсткості води у вашому.

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Крім того, ви можете підвищити ефективність гелю, додавши такі компоненти перед пранням:

Поварена сіль для збереження кольору одягу (1 столова ложка).

Рідкий засіб для миття посуду (будь-який, 1 столова ложка) для видалення стійких плям.

Кисневий відбілювач (1 столова ложка) або розмелений аспірин (5 таблеток) для відбілювання білого одягу.

Усі ці компоненти додаються безпосередньо в барабан стиральної машини перед запуском циклу прання і підвищують ефективність вашого домашнього гелю для прання.

Нагадаємо, ми вже писали,чому не можна прати при 40 градусах.

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