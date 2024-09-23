Його величність джинс: топ стильних образів з джинсами на осінь - 2024

Осінь 2024 року приносить оновлення в наші гардероби, і джинси знову стають ключовим елементом модних ансамблів. Різноманітність їх фасонів дозволяє створювати елегантні образи для різних випадків. Якщо у вашій шафі вже є модна кантрі-куртка, ось шість стильних комбінацій, які варто спробувати цього сезону! Про це пише rbc.ua.

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Джинси з сорочкою

Для щоденних виходів обирайте джинси з високою посадкою та широкими штанинами. Підкресліть талію модним ременем і доповніть лук класичною білою сорочкою або варіантом у клітинку. Додайте елегантний блейзер або кардиган, накинутий на плечі, та завершіть образ сумкою і туфлями на підборах для стильного та комфортного вигляду.

Образи з джинсами. Джерело: Instagram Образи з джинсами. Джерело: Instagram

Широкі джинси та шкіряний плащ У холодну, дощову погоду чудовим вибором стануть сині джинси, лонгслів і шкіряний плащ. Це поєднання не лише виглядає ефектно, але й забезпечує тепло. Додайте компактну сумочку та мюлі або балетки для завершення образу, ідеального для прогулянок.

Образи з джинсами. Джерело: Instagram Образи з джинсами. Джерело: Instagram

Джинси з піджаком

У теплі осінні дні зверніть увагу на джинси світлих відтінків — молочного, кремового або екрю. Поєднайте їх з яскравим об'ємним піджаком та оригінальним топом для свіжого та неповторного образу.

Образи з джинсами. Джерело: Instagram Образи з джинсами. Джерело: Instagram

Широкі джинси та джинсовий жакет

Для неформальних зустрічей з друзями або сімейного відпочинку оберіть широкі джинси з необробленим низом. Скомбінуйте їх з однотонною футболкою та джинсовою курткою контрастного відтінку для стильного та зручного повсякденного образу.

Образи з джинсами. Джерело: Instagram Образи з джинсами. Джерело: Instagram

Джинси з нарядною блузою

Перетворіть casual-лук на святковий, поєднавши базові джинси широкого крою з елегантною блузою. Додайте туфлі на високих підборах, і ви готові до будь-якої урочистості.

Образи з джинсами. Джерело: Instagram Образи з джинсами. Джерело: Instagram

Широкі джинси та укорочений жакет

Ще одна модна комбінація — джинси з коротким жакетом або курткою. Доповніть ансамбль водолазкою, а взуття з гострим носком надасть образу витонченості. Цей лук ідеально підійде для осінніх зустрічей та вечірок.

Модні тенденції джинсів 2024 року пропонують безліч можливостей для створення стильних осінніх образів. Експериментуйте з кроєм, кольорами та аксесуарами, щоб знайти свій унікальний стиль цієї осені.

Нагадаємо, раніше стилісти назвали речі, які обов'язково мають з'явитися у гардеробі кожної модниці цієї осені.

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