Ефективно захищають від вірусів: 4 рослини, які варто поставити вдома, щоб не хворіти

Не всі рослини лише прикрашають ваш дім. Є й такі, які захищають від хвороб і бактерій. Розповідаємо, які квіти можуть захистити вас і вашу родину від вірусів і бактерій.

Про це пише ТСН.

Герань

Ця квітка не лише приваблива, але й може захищати приміщення від поширення вірусів та хвороботворних організмів. Це відбувається завдяки її листю, яке виділяє речовини, що борються з хвороботворними бактеріями.

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Сансевієрія

Цю кімнатну рослину часто називають "тещин язик". Тропічна рослина із загостреними зеленими листями здатна створити здоровий клімат в приміщенні, очищуючи та зволожуючи повітря. Речовини, що виділяються з її листя, мають противірусні властивості, допомагаючи боротися з хвороботворними бактеріями.

Монстера

Ця вічнозелена тропічна рослина, популярна серед дизайнерів інтер'єру, не лише чудово прикрашає приміщення, але й може пригнічувати віруси та бактерії у приміщенні та іонізувати повітря. Говорять, що саме через цю властивість монстеру використовують у лікарнях країн Південно-Східної Азії.

Лимон

Всі цитрусові відомі своєю корисністю та цілющими властивостями. Однак корисні не лише плоди, але й самі дерева, на яких вони ростуть. Листя лимона виділяє ефірні олії, які ефективно борються з бактеріями та вірусами.

Нагадаємо, ми вже писали, які кімнатні рослини не слід тримати вдома.

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