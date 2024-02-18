Ефективно бореться зі стресом та безсонням: який фрукт варто вживати щодня

Новозеландські науковці довели, що ківі може заспокоїти, підвищити настрій і покращити сон лише за 4 дні. І це не дивно, адже фрукт містить вітаміни групи В, антиоксиданти та інші сполуки, які здатні налагодити роботу центральної нервової системи без заспокійливих і седативних препаратів.

Про це пише New York Post.

Яка користь ківі для психічного здоров’я: дослідження вчених

Науковці на підставі своїх досліджень зробили заяву – ківі може покращити психічне здоров’я за кілька днів. Це пов’язано з тим, що фрукт містить велику частку вітаміну С, який, окрім підвищення імунітету, здатен покращувати настрій і життєвий тонус.

Вчені повели експеримент, у якому взяли участь 155 осіб. Кожного дня упродовж восьми тижнів піддослідним давали плацебо у вигляді добавки з вмістом вітаміну С або два ківі. Потім учасників попросили повідомити про якість сну, емоційний стан і загальний життєвий тонус. Вчені з’ясували, що ті, хто приймав вітамін С, і ті, хто їв ківі, мали покращення якості сну та зменшення тривожності. І таких результатів учасники експерименту досягли упродовж 4 днів.

Яка користь ківі для загального здоров’я організму

Допомагає схуднути й омолодитися. Ківі на 84% відсотки складається з води, містить білки – 1%, жири – 1%, вуглеводи – 10%. Фрукт низькокалорійний, але завдяки вмісту волокон може наситити організм на тривалий проміжок часу. Окрім того, він містить нікотинову кислоту й сахариди, що позитивно впливають на молодість шкіри та процеси травлення.

Ківі на 84% відсотки складається з води, містить білки – 1%, жири – 1%, вуглеводи – 10%. Фрукт низькокалорійний, але завдяки вмісту волокон може наситити організм на тривалий проміжок часу. Окрім того, він містить нікотинову кислоту й сахариди, що позитивно впливають на молодість шкіри та процеси травлення. Підвищує імунітет та позитивно впливає на нервову систему. Ківі містить значно більше вітаміну С, ніж цитрусові. Тому його рекомендують їсти тим, хто хоче підвищити імунітет чи дотримується дієти. Завдяки вмісту вітамінів групи В ківі здатен покращувати сон, знімати напруженість і стрес. Фрукт містить фолієву кислоту, тому обов’язковий до вживання літнім людям, дітям матерям, які годують.

Ківі містить значно більше вітаміну С, ніж цитрусові. Тому його рекомендують їсти тим, хто хоче підвищити імунітет чи дотримується дієти. Завдяки вмісту вітамінів групи В ківі здатен покращувати сон, знімати напруженість і стрес. Фрукт містить фолієву кислоту, тому обов’язковий до вживання літнім людям, дітям матерям, які годують. Зміцнює серцево-судинну систему й покращує травлення. До складу ківі входять цинк, йод, калій, кальцій, фосфор і марганець. Завдяки такому багатому вмісту макроелементів фрукт сприяє зміцненню серця, розріджує кров і покращує обмін речовин.

Нагадаємо, ми вже писали, кому не можна їсти булгур.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!