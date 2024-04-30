Друзі, які будуть з вами довго: топ-7 порід котів-довгожителів

Середня тривалість життя вуличних кішок становить 10-15 років. Домашні ж кішки, як правило, живуть довше, адже не стикаються з тими ж ризиками, що й їхні побратими на вулиці. Їм не загрожують машини, собаки, отруєння, травми, погана погода та інші небезпеки.

Однак, проводячи більшу частину часу в замкненому просторі, домашні кішки також мають свої проблеми. Малорухливий спосіб життя може призвести до ожиріння та цукрового діабету. Серед домашніх кішок вік 15-20 років не є рідкістю. Рекордсменом Книги рекордів Гіннеса стала кішка на ім'я Крім Пафф породи мікс таббі. Вона народилася 3 серпня 1967 року, а померла 6 серпня 2005 року у віці 38 років і 3 дні. Про це пише РБК.

Перська кішка: Цей красень з розкішною шерстю може прожити від 15 до 20 років, за умови якісного догляду. Збалансоване харчування, регулярна гігієна рота та вух, а також активні ігри допоможуть йому залишатися здоровим і щасливим протягом довгих років. Сіамська кішка: Ця активна красуня з виразною мордочкою та впізнаваним забарвленням родом з Таїланду, де її називають "місячним діамантом". Сіамці товариські, допитливі, віддані господареві та мають міцне здоров'я. Тривалість їх життя може сягати 16-20 років. Бурманська кішка: Ці кішки з короткою шерстю та янтарними очима відомі своїм розумним та ласкавим характером. Завдяки сіамським предкам, вони можуть прожити до 25 років. Однак, у бурманських кішок "американського" типу часто трапляються черепні деформації, які з часом можуть призвести до глаукоми. Саванна: Ця екзотична та рідкісна порода з'явилася 1986 року в США. Це гібрид домашньої кішки та африканського сервалу. У 2015 році саваннські кішки були визнані найдорожчими у світі. Вони мають великі вуха, довгі ноги та плямисте забарвлення, а також відрізняються енергійністю, кмітливістю та доброзичливістю. Тривалість життя саваннської кішки становить 17-20 років. Єгипетська кішка мау: Ця давня та загадкова порода родом з диких кішок Африки. Мау має унікальне забарвлення з плямами та смугами, зелені очі та граціозну фігуру. Ці інтелігентні, лояльні та ніжні кішки з гарним здоров'ям та адаптивністю до різних умов можуть прожити до 15-20 років. Менкс (менська кішка): Кішки цієї породи родом з острова Мен в Ірландському морі. Відсутність хвоста у них є результатом мутації гена, що робить їх унікальними та милими.

Однак, кошенята менксів народжуються кволими, тому знайти здорового вихованця - велика удача. Але, виростаючи, менкси радують своїх господарів довго: середня тривалість їх життя становить 15-18 років.

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7.Регдол: Назва цієї породи в перекладі з англійської означає "ганчірна лялька". Її особливість - знижений м'язовий тонус, через який кішка повністю розслабляється, коли її беруть на руки.

Ці ласкаві та спокійні тварини люблять спати, лежати на колінах у господаря та ладнати з усіма. До того ж, вони довгожителі - середня тривалість життя регдолів становить 15-19 років.

Пам'ятайте, що це лише орієнтовні дані. Тривалість життя кожної кішки залежить від генетики, харчування, способу життя та доступу до ветеринарної допомоги. Щоб ваш пухнастий друг прожив з вами якомога довше, забезпечте йому якісний догляд, збалансоване харчування, активні ігри, а також любов і турботу.

Нагадаємо, ми вже писали, чому коти люблять лягати саме на ноги своїх господарів.

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