Давньогрецька статуя жінки, що використовує 'ноутбук', викликає теорії змови: пояснення істориків

Давньогрецька статуя жінки, яка буцімто "користується ноутбуком" є основою для теорії змови та начебто доказом подорожей у часі. Статуя колись позначала могилу і була створена приблизно в 100 році до нашої ери.

Однак історики відкинули цю теорію як нісенітницю та надали більш обґрунтовані пояснення. Про це повідомляє Greek Reporter.

Статуя називається "Могила жінки на троні з прислугою" і виставлена ​​в музеї Дж. Пола Гетті в Малібу, Каліфорнія. Вона зображує сидячу жінку, а перед нею стоїть раб, який тримає в руках тонкий складний контейнер.

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Жінка, яка виглядає як господиня, торкається пальцями верхньої частини контейнера, дивлячись угору кам’яними очима. Прихильники теорій змови вважають, що зображений контейнер насправді є ноутбуком із USB-портами збоку від пристрою.

Археологиня Крістіна Кіллгроув розвінчала теорію про те, що стародавні греки якимось чином натрапили на передові комп’ютерні технології. Вона запропонувала ряд більш відчутних пояснень того, чим міг бути предмет, який тримала жінка на статуї, включаючи воскову табличку або якусь скриньку для коштовностей чи інший контейнер.

Нагадаємо, археологи знайшли у пустелі Ізраїлю розкішний маєток віком 1200 років.

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